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Аргументы и Факты

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JNHA: употребление йогурта может снижать риск гипертонии

JNHA: употребление йогурта может снижать риск гипертонии

Йогурт в рационе может способствовать снижению уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, сокращать риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые Гарвардской медицинской школы, выводы которых опубликовал The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

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