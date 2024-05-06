Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 165 пар студентов из столичных вузов примеряли на себя образ 1940-х годов и станцевали перед зданием Северного речного вокзала под песню «Майский вальс».