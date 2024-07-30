Украинский боевик разрешил расстреливать на месте тех, кто сжигает автотранспорт ВСУ (ВИДЕО)

Командир т. н. противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (де-факто «Азов»*) некто Романов заявил, что дал своим подчинённым устный приказ расстреливать тех, кто поджигает принадлежащий ВСУ автотранспорт в тылу.
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