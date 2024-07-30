Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Это только ПЕРВОЕ чтение. Замылят...Госдума приняла з...
  • Ваша Светлость
    В результате российской СВО на Украине будет  уничтожен Засраиль... И кто, бл..., заплачет?:)) А Россия может предост...Иран поднял красн...
  • Игорь Петров
    Армия России нача...

Украинский боевик разрешил расстреливать на месте тех, кто сжигает автотранспорт ВСУ (ВИДЕО)

Украинский боевик разрешил расстреливать на месте тех, кто сжигает автотранспорт ВСУ (ВИДЕО)

Командир т. н. противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (де-факто «Азов»*) некто Романов заявил, что дал своим подчинённым устный приказ расстреливать тех, кто поджигает принадлежащий ВСУ автотранспорт в тылу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх