В Смоленске начнут асфальтировать межквартальные проезды

12 мая на еженедельной планерке в администрации Смоленска был заслушан отчет управления ЖКХ города. В областном центре продолжается ремонт фасадов, проводится ремонт сетей ЖКХ по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры.
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