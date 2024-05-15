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Юрзинов о хоккейных медиа: «Народу прежде всего интересны свои таланты, а у нас в интернете в основном иностранцы – из КХЛ или НХЛ. Есть ли здесь государственный подход?»

«Очень важно для развития молодежи то, что мы сохранили институт сборных. На Кубке Будущего в Новосибирске – по 10 тысяч зрителей на матче.

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