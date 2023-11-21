В 2024 году в Архангельской области начнёт работу передвижная экологическая лаборатория

Она оснащена самым современным оборудованием для определения основных и специфических веществ, содержащихся в выбросах в атмосферуПЭЛ для нужд Северного УГМС закупили в рамках проекта «Развитие системы государственного мониторинга и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды».