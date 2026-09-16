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В Третьяковке рассказали, почему «Троицу» Рублёва перенесли в мастерскую

В Третьяковке рассказали, почему «Троицу» Рублёва перенесли в мастерскую

Икону «Святая Троица», написанную Андреем Рублёвым в XV веке, временно переместили в мастерскую Троице-Сергиевой лавры из-за технических работ с климатической капсулой.

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