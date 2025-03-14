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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о 4 подряд полуфиналах в Индиан-Уэллс: «Может, мне стоит купить здесь дом?»

Алькарас о 4 подряд полуфиналах в Индиан-Уэллс: «Может, мне стоит купить здесь дом?»

После победы над Франсиско Серундоло испанец написал на камере: «Может, мне стоит купить здесь дом?» .

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