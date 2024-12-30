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  • Виктор Молотков
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  • РОМАН Молчанов
    ЛУЧШЕ СССР Я И НЕ ВИДЫВАЛ НИЧЕГО !Великий и оболган...

Великий и оболганный Советский Союз

Великий и оболганный Советский Союз

Великий и оболганный Советский Союз Десоветизация В 1992 году большим тиражом вышла книга известного французского историка Николя Верта «История советского государства.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
ЛУЧШЕ СССР Я И НЕ ВИДЫВАЛ НИЧЕГО !
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16 час.
ВВ
Валентина Власова
Разделяю Ваше мнение.Жила в СССР и в свободной России.
Ответить
13 час.
Виктор Молотков
Ну не всё так идеально было, но СССР был всё-таки весьма значимой вехой истории человечества....
Ответить
10 час.

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