Великий и оболганный Советский Союз Десоветизация В 1992 году большим тиражом вышла книга известного французского историка Николя Верта «История советского государства.
Великий и оболганный Советский Союз
Комментарии
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РОМАН Молчанов
ЛУЧШЕ СССР Я И НЕ ВИДЫВАЛ НИЧЕГО !
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16 час.
ВВ
Валентина Власова
Разделяю Ваше мнение.Жила в СССР и в свободной России.
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13 час.
Виктор Молотков
Ну не всё так идеально было, но СССР был всё-таки весьма значимой вехой истории человечества....
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10 час.
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