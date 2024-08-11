Собчак: вторжение иностранных войск в Россию людей интересует меньше, чем моя внешность

МОСКВА, 11 августа, ФедералПресс. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» новый информационный выпуск, посвященный актуальным новостям, где также говорится о ситуации в Курской области.
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