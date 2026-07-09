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Суд увеличил сроки совершившим групповое изнасилование иностранцам

Суд увеличил сроки совершившим групповое изнасилование иностранцам

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил наказание трем иностранным гражданам, признанным виновными в групповом изнасиловании девушки на пляже бухты Лазурной во Владивостоке .

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