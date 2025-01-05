«Он выступает на стороне агентов Путина»: канцлер ФРГ ответил на оскорбления Маска, назвавшего его «дураком»

Заочная словесная перепалка между американским миллиардером Илоном Маском, являющимся ближайшим соратником избранного президента США Дональда Трампа, и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, начавшаяся еще в декабре прошлого года, получила свое продолжение.
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