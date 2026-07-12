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Президент АСА Бибулатов – о бое Конора: «Печально известный вернулся с новыми навыками. Хорошо сыграл роль и ушел в запой»

Президент АСА Магомед Бибулатов прокомментировал поражение Конора Макгрегора  в реванше с Максом Холлоуэем .

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