На Алтае более ста спасателей обеспечат безопасность богослужений на Рождество

Сотрудники МЧС будут дежурить до самого конца мероприятий В Алтайском крае около 160 сотрудников МЧС России привлечены для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений во время празднования Рождества.
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