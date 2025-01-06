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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае более ста спасателей обеспечат безопасность богослужений на Рождество

На Алтае более ста спасателей обеспечат безопасность богослужений на Рождество

Сотрудники МЧС будут дежурить до самого конца мероприятий В Алтайском крае около 160 сотрудников МЧС России привлечены для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений во время празднования Рождества.

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