Экс-арбитр Хусаинов о 3 пенальти в ворота «Торпедо»: «Это определенный заказ. После встречи «Спартака» с руководством судей были приняты решения, видимо»

В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1. За первый тайм главный арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо».
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