Зампред кабмина Киргизии: изоляция финсистемы России наносит ущерб экономике

Власти Киргизии ищут альтернативы карте "Мир" с целью упрощения платежей для россиян после введения санкций США, сообщил "Известиям" первый заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев.
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