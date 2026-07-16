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Зампред кабмина Киргизии: изоляция финсистемы России наносит ущерб экономике

Зампред кабмина Киргизии: изоляция финсистемы России наносит ущерб экономике

Власти Киргизии ищут альтернативы карте "Мир" с целью упрощения платежей для россиян после введения санкций США, сообщил "Известиям" первый заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев.

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