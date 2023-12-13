Итоги «контрнаступа»: Трофейная техника раскрывает тайны Пентагона

Россия получила доступ к американским военным секретам и успешно этим пользуется Константин Ольшанский На фото: боевая машина пехоты США Bradley (Фото: AP/TASS) Российские военные инженеры уже изучают трофейный Bradley, захваченный в ЛНР, пишет Reuters.
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