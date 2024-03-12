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Даниэле Де Росси: «Каждый раз после матчей в ЛЕ «Рома» плохо проводит 1-й тайм в Серии А. Я пытался вернуть игроков к схеме с 5 защитниками, но сейчас они отторгают ее, возможно»

В воскресенье «Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2) в матче 28-го тура Серии А. «Когда что-то не получается, необходимо анализировать, и факт в том, что каждый раз после матча в Лиге Европы мы плохо играли в первом тайме следующего матча Серии А.

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