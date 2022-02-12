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Так снимает первый в мире смартфон с 35-миллиметровым объективом, F/1,6 и Sony IMX787. Опубликовано первое фото с Nubia Z40 Pro

Так снимает первый в мире смартфон с 35-миллиметровым объективом, F/1,6 и Sony IMX787. Опубликовано первое фото с Nubia Z40 Pro

Компания Nubia планирует вскоре выпустить свой новый флагманский камерофон Nubia Z40 Pro. Он уже получил ряд сертификатов, необходимых для поступления в продажу, а теперь компания опубликовала первый пример снимка, сделанного на основную камеру смартфона.

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