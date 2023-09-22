OilPrice: рынок нефти стабилизировался, но на нежелательном уровне

Глобальный мировой рынок нефти стал ручным и послушным, фактически частным, так как на данном этапе служит интересам крупных добывающих экспортеров, России и Саудовской Аравии, а также мешкам с деньгами в лице хедж-фондов, но никак не покупателям.
Глобальный мировой рынок нефти стал ручным и послушным, фактически частным, так как на данном этапе служит интересам крупных добывающих экспортеров, России и Саудовской Аравии, а также мешкам с деньгами в лице хедж-фондов, но никак не покупателям.
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