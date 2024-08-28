Русские хакеры взломали и раскрыли личные данные украинского националистического батальона «Азов»

Фото: nwht.ru Таинственная хакерская группа RaHDit обнародовала более четырех тысяч фотографий «азовцев»* из 3-й отдельной штурмовой бригады, а также обширную информацию о них, включающую даты рождения, звания, должности, адреса регистрации, номера телефонов и позывные.
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