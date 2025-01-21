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Спички - не игрушка

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Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих. После заморозки членства Армении в ОДКБ в сентябре 2024 года и заявлений о симпатиях к НАТО законопроект о вступлении в ЕС - это уже третий недружественный шаг по отношению к России со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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