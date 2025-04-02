Глава РФПИ Дмитриев сообщил о существовании сопротивления диалогу России и США

Оно связано со старыми нарративами и укоренившимися интересами Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х отреагировал на новость, что его ожидают в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона.