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Двухлетний мальчик спасён врачами Башкирии после проглатывания 26 магнитов

Двухлетний мальчик спасён врачами Башкирии после проглатывания 26 магнитов

В Башкортостане врачи спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 26 магнитных шариков от конструктора.

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