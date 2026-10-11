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Царьград

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Мэр Сочи Прошунин: после атаки дронов повреждены дома в Адлере

Мэр Сочи Прошунин: после атаки дронов повреждены дома в Адлере

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин после ночной атаки беспилотников заявил о готовности помочь владельцам поврежденного жилья, обломки дронов обнаружены по трем адресам в Адлерском районе, погибших и пострадавших нет.

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