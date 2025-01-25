"Будет ли в ответ немного апокалипсиса?": Начался ответ России за рекордный за всю историю СВО ракетный удар. Бомбардировка Киева и Львова

М Мария Что нужно ещё для введения военного положения? Чиновница из Курска взяв отпуск, поехала отдыхать в Тайланд. Это нормально? Тысячи погибших, кто-то истекает кровью в окопах....А кто-то веселится в Куршавеле, загорает на пляже в Тайланде....По ТВ интересно девки пляшут...Если это единство, то я не знаю, что такое идиотизм.

Леонид Никулин апокалипсис-это когда раз ударили и больше все-там некому выжить и ответить ..так что пока это красивые слова-а статистика неумолима -их дроны лупят уже по всей России-вопросы..вопросы..а где ответы.. когда гниды сдохнут хохляцкие??