ВСУ нанесли один из самых массированных ударов по регионам России минувшей ночью. Более того, поступили сообщения о рекордном за всю истории СВО ракетном ударе по Курску.
"Будет ли в ответ немного апокалипсиса?": Начался ответ России за рекордный за всю историю СВО ракетный удар. Бомбардировка Киева и Львова
Комментарии
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М
Мария
Что нужно ещё для введения военного положения? Чиновница из Курска взяв отпуск, поехала отдыхать в Тайланд. Это нормально? Тысячи погибших, кто-то истекает кровью в окопах....А кто-то веселится в Куршавеле, загорает на пляже в Тайланде....По ТВ интересно девки пляшут...Если это единство, то я не знаю, что такое идиотизм.
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18 час.
Леонид Никулин
апокалипсис-это когда раз ударили и больше все-там некому выжить и ответить ..так что пока это красивые слова-а статистика неумолима -их дроны лупят уже по всей России-вопросы..вопросы..а где ответы.. когда гниды сдохнут хохляцкие??
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10 час.
Александр Зиборов
Когда будут ответки не только марионеткам, но и кукловодам?.. Нужно ликвидировать киевскую верхушку, начать отвечать настоящими санкциями Коллективному Гитлеру, И давно нужно использовать свои "прокси" против врагов, как они используют Украину...
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8 час.
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