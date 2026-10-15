С 15 октября по 5 ноября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Поздравь Деда Мороза».
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