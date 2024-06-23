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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис не примет участия в товарищеском матче против сборной Словении

Центровой «Сакраменто» пропустит товарищеский матч против сборной Словении, проходящий в рамках подготовки к олимпийскому баскетбольному турниру.

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