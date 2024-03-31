Онкологическому институту передано медицинское оборудование

Международная организация по миграции в Молдове способствовала передаче нового медицинского оборудования Онкологическому институту в рамках проекта, финансируемого Службой инструментов внешней политики Европейской комиссии.
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