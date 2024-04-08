Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом

Дворец культуры станет современным арт-кварталом В ближайшее время в Москве начнутся работы по реставрации дворца культуры завода «Серп и Молот», который является объектом культурного наследия регионального значения.
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