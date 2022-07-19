Чествование ЦСКА пройдет в субботу. Армейцам вручат Кубок чемпионов России

В ближайшую субботу состоится торжественная церемония чествования ЦСКА по итогам сезона КХЛ-2021/22, а также вручения команде Кубка чемпионов России.
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