Болгария готовятся захватить российский туристический центр на Черном море

Болгарские депутаты правящего большинства готовят закон об освобождении российской собственности и передаче болгарскому государству контроля над огромным российским туристическим курортом «Камчия» на побережье Черного моря.
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