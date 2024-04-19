Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 85 лет со дня своего образования

Сердечно поздравляю руководство, сотрудников, работников и ветеранов мобилизационных подразделений МВД России с 85-й годовщиной со дня их образования! За многолетний период своей истории мобилизационные подразделения прошли трудный путь становления, достигнув к сегодняшнему дню высокого организационного и технологического уровня развития.