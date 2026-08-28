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Сгорел последний "Эпицентр" на Украине! Возмездие за наши логистические центры

Сгорел последний "Эпицентр" на Украине! Возмездие за наши логистические центры

В Запорожье продолжают тушить масштабный пожар, возникший в одном из гипермаркетов сети «Эпицентр». По сообщениям местных источников, возгорание началось после удара беспилотного летательного аппарата.

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