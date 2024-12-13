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Индийский пророк Абигья Ананд раскрывает судьбу России в 2025 и 2026 году

Индийский пророк Абигья Ананд раскрывает судьбу России в 2025 и 2026 году

Индийский пророк Абигья Ананд раскрывает судьбу России в 2025 и 2026 году Татьяна СергееваНедавно в студии «Прямого эфира» побывал юный индийский астролог и пророк Абигья Ананд, который стал настоящей сенсацией благодаря своим точным предсказаниям.

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