Индийский пророк Абигья Ананд раскрывает судьбу России в 2025 и 2026 году Татьяна СергееваНедавно в студии «Прямого эфира» побывал юный индийский астролог и пророк Абигья Ананд, который стал настоящей сенсацией благодаря своим точным предсказаниям.
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