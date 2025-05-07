Средний размер выплат от пенсионных накоплений в России подсчитали

Средний размер выплат россиянам от пенсионных накоплений составил около 1,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные по состоянию на начало 2025 года представил Социальный фонд России (СФР), с ними ознакомилось РИА Новости.
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