Кургинян объяснил, как США будут провоцировать РФ на ядерную войну в Европе

США попытаются спровоцировать Россию на применение ядерного оружия в Европе, не ввязываясь в конфликт самостоятельно, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян 21 сентября в программе «Право знать» на ТВЦ.