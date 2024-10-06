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Кургинян объяснил, как США будут провоцировать РФ на ядерную войну в Европе

Кургинян объяснил, как США будут провоцировать РФ на ядерную войну в Европе

США попытаются спровоцировать Россию на применение ядерного оружия в Европе, не ввязываясь в конфликт самостоятельно, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян 21 сентября в программе «Право знать» на ТВЦ.

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