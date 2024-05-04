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«Краснодар» впервые в сезоне не забил в двух матчах подряд. При Мусаеве 2 игры без голов за 7 туров РПЛ, при Ивиче было 2 за 20

Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ. В прошлом туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями» (0:0).

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