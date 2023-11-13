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Госдеп: США на саммите АТЭС будут считать РФ полноправным участником

Госдеп: США на саммите АТЭС будут считать РФ полноправным участником

Представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Мэтт Мюррей заявил, что Вашингтон будет рассматривать Москву как полноправного участника мероприятия.

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