Госдеп: США на саммите АТЭС будут считать РФ полноправным участником

Представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Мэтт Мюррей заявил, что Вашингтон будет рассматривать Москву как полноправного участника мероприятия.
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