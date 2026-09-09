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В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали 29 человек, четверо погибли

В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали 29 человек, четверо погибли

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на платформе "Макс", что в результате массированной атаки беспилотников на Кубань пострадали 29 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, четыре человека, в том числе ребенок, погибли.

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