Банки продолжают уходить из России, выдачи кредитов ограничат. Обзор Банки.ру

Raiffeisenbank и UniCredit определились с планами ухода из России, рассказывают «Ведомости». Основной фокус Райффайзенбанка будет направлен на размещение ликвидности на рублевые депозиты в Банке России, в то время как на размещение валютной ликвидности будут наложены строгие ограничения.