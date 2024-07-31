Банки продолжают уходить из России, выдачи кредитов ограничат. Обзор Банки.ру

Raiffeisenbank и UniCredit определились с планами ухода из России, рассказывают «Ведомости». Основной фокус Райффайзенбанка будет направлен на размещение ликвидности на рублевые депозиты в Банке России, в то время как на размещение валютной ликвидности будут наложены строгие ограничения.
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