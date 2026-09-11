«А нахера молодой девушке старпер»: Айза-Лилуна Ай резко ответила солисту «Дискотеки Аварии» на слова о женщинах за 40

Блогерша Айза-Лилуна Ай жёстко раскритиковала солиста «Дискотеки Аварии» Алексея Серова. Поводом стало его высказывание о том, что мужчины старше 40 лет выбирают не ровесниц, а молодых девушек, поскольку не хотят решать чужие проблемы.