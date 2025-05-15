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Владимирские новости

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Владимирцы успешно выступили на отборочном этапе Всероссийского турнира по БПЛА

Владимирцы успешно выступили на отборочном этапе Всероссийского турнира по БПЛА

На базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге прошёл отборочный этап Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системамВладимирцы успешно выступили на отборочном этапе Всероссийского турнира по БПЛА, сообщает правительство региона.

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