Южная Корея выступила за нормализацию отношений с Россией

В пользу возобновления отношений с Россией высказался министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене, 6 августа сообщили РИА Новости.