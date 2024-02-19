Почему младенцы и дети повторяют ваши слова (и что делать, если это продолжается слишком долго)

Эхолалия, или повторение слов и фраз, является частью раннего развития речиЧасть раннего языкового развития ребёнка включает в себя повторение слов, которые вы произносите, вот почему многие поколения молодых родителей стоят перед своим ребёнком и говорят что-то вроде: «Мама? Ты можешь сказать «мама»? Мама!».