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После отставки председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой у СКР появились вопросы к десяткам судей из региона

После отставки председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой у СКР появились вопросы к десяткам судей из региона

Высшая квалификационная коллегия судей РФ во вторник, 4 апреля, приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

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