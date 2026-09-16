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ВК Пресс

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НАТОвский дрон-разведчик подал сигнал бедствия над Черным морем: что известно

НАТОвский дрон-разведчик подал сигнал бедствия над Черным морем: что известно

По данным информационного канала, дрон вылетел с базы в Италии, подал сигнал 7600, что означает потерю радиосвязи с землей.

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