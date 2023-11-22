Что скрывают от нас астрономы и астрофизики: вся правда о нашей Вселенной

Люди обычно смотрят на ночное небо, чтобы полюбоваться звездами и помечтать. Иногда это приводит нас к серьезным вопросам: об устройстве Вселенной, о том, какие тайны она хранит, а также какие чудеса еще предстоит открыть человечеству.
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