Что скрывают от нас астрономы и астрофизики: вся правда о нашей Вселенной

Люди обычно смотрят на ночное небо, чтобы полюбоваться звездами и помечтать. Иногда это приводит нас к серьезным вопросам: об устройстве Вселенной, о том, какие тайны она хранит, а также какие чудеса еще предстоит открыть человечеству.