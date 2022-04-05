Ларс Корнетка: «Внешние обстоятельства заставили расстаться с «Локомотивом». У команды есть потенциал для успешного будущего»

Ларс Корнетка объяснил причины ухода из «Локомотива». «К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом».

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