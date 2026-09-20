Гендиректора MIXIT отправили под домашний арест. В чем его подозревают?

Гендиректора MIXIT Пая отправили под домашний арестОлег ПайТелеграм-канал «Елена Mixit» Директора и сооснователя MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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